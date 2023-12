Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GE: accord pour installer 110 éoliennes en Espagne information fournie par Cercle Finance • 15/12/2023 à 11:38









(CercleFinance.com) - GE Vernova a annoncé avoir signé un accord-cadre avec Forestalia pour installer jusqu'à 693 MW d'éoliennes terrestres sur 16 futurs sites de projets dans la région d'Aragon en Espagne.



Grâce à cet accord-cadre exclusif, 110 des turbines 6.1-158 de GE seront installées en six phases près de Saragosse.



La première phase est déjà en cours avec 33 éoliennes qui seront installées dans cinq parcs éoliens.



L'accord s'appuie sur le succès du précédent accord signé en 2016 et prolonge la plus grande collaboration éolienne de GE en Espagne.









