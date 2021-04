Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : accord 'historique' avec Hitachi ABB Power Grids Cercle Finance • 21/04/2021 à 17:41









(CercleFinance.com) - La division Grid Solutions de GE Renewable Energy et Hitachi ABB Power Grids, ont annoncé aujourd'hui un accord de licence réciproque non exclusif lié à l'utilisation d'un gaz alternatif à l'hexafluorure de soufre (SF?) utilisé dans les équipements haute tension. Ce mélange gazeux à base de fluoronitrile aura un impact environnemental significativement réduit par rapport au SF?. GE qualifie cet accord 'd'historique' et précise que les deux sociétés partageront donc une propriété intellectuelle liée à leurs solutions respectives sans SF?. Cet accord devrait contribuer à accélérer l'utilisation d'isolants éco-efficaces, comme alternative au SF?. Dans les années à venir, cette solution pourrait même s'imposer comme un nouveau standard, espère GE, ce qui constituerait un changement de taille alors que le gaz SF? est la norme dans l'industrie du transport et de la distribution d'énergie électrique depuis plus d'un demi-siècle.

