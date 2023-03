GE: accord de développement avec Svante information fournie par Cercle Finance • 22/03/2023 à 12:44

(CercleFinance.com) - GE annonce que GE Gas Power, qui fait partie de GE Vernova, et Svante ont signé un accord de développement conjoint (JDA) visant à développer et évaluer une technologie de capture du carbone à base de sorbants solides pour les applications de production d'électricité au gaz naturel.



Par ailleurs, GE indique avoir pris une participation dans Svante dans le cadre de la levée de fonds de série E de 318 millions de dollars américains de Svante en décembre 2022.



'La crise climatique et notre monde nécessitent une action et un investissement immédiats et soutenus dans des technologies cruciales telles que la capture du carbone', met en avant Scott Strazik, directeur généal de GE Vernova.



'Nous sommes ravis de travailler avec un innovateur technologique comme Svante pour stimuler le progrès collectif dans le développement de solutions de capture du carbone pour l'industrie de l'énergie visant à fournir une électricité plus durable, abordable et fiable à plus de personnes', a-t-il ajouté.