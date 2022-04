Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE: accord d'achat d'électricité avec Forestalia information fournie par Cercle Finance • 20/04/2022 à 13:00









(CercleFinance.com) - GE annonce que GE Renewable Energy va réduire son empreinte carbone en Europe grâce à un accord portant sur l'achat d'électricité (PPA) auprès de Forestalia et de son parc éolien ' El Coto ', en Espagne.



La mise en service du parc éolien est prévue à l'horizon juin 2023. El Coto dgénérera alors suffisamment d'électricité pour soutenir plus de 60 % des opérations de GE Renewable Energy en Europe.



Ce PPA d'une durée de 12 ans permettra à GE Renewable Energy de réduire ses émissions d'environ 13 000 tonnes de CO2 par an.





