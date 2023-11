Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE: accord avec Duke Energy pour un système d'hydrogène vert information fournie par Cercle Finance • 07/11/2023 à 15:10









(CercleFinance.com) - GE fait savoir que l'activité Gas Power de GE Vernova va soutenir le développement d'un système d'hydrogène vert de bout en bout que Duke Energy prévoit de construire et d'exploiter dans son usine de DeBary, en Floride.



Lorsqu'il sera opérationnel en 2024, le nouveau système à hydrogène fournira une puissance de pointe aux clients de Duke en période de demande accrue d'électricité.



La centrale sera la première du pays et l'une des premières centrales électriques au monde à produire et à utiliser de l'hydrogène vert pour alimenter une turbine à gaz destinée aux applications de pointe, lorsque le réseau nécessite une production d'électricité supplémentaire pour répondre à la demande.







