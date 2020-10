Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : accompagne l'évolution du réseau électrique finlandais Cercle Finance • 08/10/2020 à 17:04









(CercleFinance.com) - GE Digital annonce que Fingrid, l'opérateur national du réseau électrique en Finlande, a adopté sa solution Load Frequency Control (LFC) afin d'accompagner l'évolution de la région vers un marché européen de l'électricité vert, intégré et harmonisé. Le LFC permettra notamment à Fingrind d'accompagner la restructuration du réseau tout en garantissant l'intégration des énergies renouvelables et leur couplage avec les plates-formes européennes du marché d'équilibrage. 'Notre entreprise agit rapidement pour s'assurer d'être prête à répondre aux exigences de ce nouveau modèle de transmission afin de garantir la sécurité d'approvisionnement et un système équilibré conforme aux codes de réseau européens ', a déclaré Kari Suominen, directeur des systèmes d'information chez Fingrid.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris +2.77% GENERAL ELECTRIC NYSE +4.12%