GE : a obtenu le certificat VPC à Taïwan

(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy a annoncé aujourd'hui avoir obtenu la certification de produit (VPC) à Taïwan pour son Flex Inverter (anciennement connu sous le nom de LV5+) pour les centrales photovoltaïques (PV) à grande échelle. ' Avec une densité de puissance élevée jusqu'à 3,59 MW, il s'agit de la plus grande taille d'onduleur certifiée pour Taïwan ' indique le groupe. Aujourd'hui, le certificat VPC pour onduleur est une exigence obligatoire pour toute nouvelle installation de panneaux solaires photovoltaïques à Taïwan.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris +2.05% GENERAL ELECTRIC NYSE +0.31%