GE: 5M$ pour répondre à la demande croissante de maintenance

(CercleFinance.com) - GE fait savoir que l'activité Gas Power de GE Vernova prévoit d'investir plus de 5 millions de dollars dans le centre de service Fierro à Andoian (Espagne) afin de répondre au besoin unique et croissant de maintenance des services pour les centrales électriques à gaz vieillissantes.



Entre 1998 et 2001, environ 330 gigawatts (GW) d'équipements de turbine à gaz ont été vendus dans le monde, soit une quantité égale à toutes les turbines à gaz commandées au cours des 15 années précédant 1998.



GE Vernova a ajouté plus de 350 turbines à gaz dans une configuration à cycle combiné en 2002 et plus de 300 unités l'année suivante.



Le centre devrait améliorer le flux des ateliers tout en créant environ 30 emplois et en adoptant des processus Lean pour entretenir les équipements électriques (moteurs, générateurs, transformateurs).



'En raison de la croissance rapide des générateurs à la fin des années 90 et des demandes d'énergie projetées dans le futur, nous prévoyons que la demande de maintenance des générateurs va augmenter rapidement au cours de la prochaine décennie et GE Vernova s'engage à soutenir nos clients et à répondre à ce besoin', a déclaré Morgan Terrill, responsable de la stratégie et du développement de la chaîne d'approvisionnement mondiale pour les sites mondiaux.





