GE : 1er vol réussi pour le turbopropulseur Catalyst

(CercleFinance.com) - GE annonce que son nouveau moteur turbopropulseur Catalyst destiné au marché de l'aviation d'affaires, entièrement conçu et fabriqué en Europe, a effectué son premier vol le 30 septembre sur un Beechcraft King Air, un banc d'essai volant, au départ de Berlin. Le moteur Catalyst est le premier turbopropulseur de l'histoire de l'aviation fabriqué avec des composants imprimés en 3D. 'Nous sommes très heureux de ce premier vol réussi et fiers de notre équipe de professionnels et de spécialistes exceptionnels de toute l'Europe', a déclaré Riccardo Procacci, directeur général de GE Aviation Turboprop Engines. 'Le premier vol de Catalyst ouvre un monde d'opportunités sur le marché de l'aviation d'affaires et générale avec notre client de lancement chez Textron Aviation, mais aussi dans l'espace de la défense pour des applications comme les drones et les entraîneurs', poursuit-il.

