GBL: souhaite augmenter son exposition aux actifs privés

(CercleFinance.com) - Groupe Bruxelles Lambert (GBL) annonce la nomination de l'allemand Jens Riedl en tant qu'Investment Partner afin d'accélérer le déploiement de sa stratégie d'investissement dans les actifs privés sur les marchés DACH (Allemagne, Autriche et Suisse).



Jens Riedl dispose de plus de 20 ans d'expérience internationale en private equity, notamment dans les secteurs de l'industrie et des services aux entreprises.



Par ailleurs, Bernard Delpit, ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Financier du groupe aéronautique français Safran, a rejoint GBL le 1er janvier 2022 et deux Investment Partners, chacun ayant une expertise géographique, ont été récemment recrutés.



GBL a doublé son nombre d'Investment Partners au travers de ces recrutements, réaffirmant ainsi la volonté du groupe d'augmenter l'exposition aux actifs privés au sein de son portefeuille.







