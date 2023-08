Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GBL: programme de rachat d'actions rehaussé information fournie par Cercle Finance • 01/08/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - À la suite de l'exécution de 26% de son enveloppe de rachat d'actions propres de 500 millions d'euros, Groupe Bruxelles Lambert (GBL) indique réhausser son programme de rachat d'actions propres de 130 millions à ce montant initial.



'L'augmentation des ressources allouées au programme reflète l'opinion du conseil d'administration de GBL selon laquelle le cours actuel de l'action de la société ne reflète pas fidèlement sa valeur intrinsèque', explique le groupe d'investissement belge.



Le programme devrait être achevé avant le 31 décembre 2023, sous réserve des conditions de marché, et GBL convoquera une AG extraordinaire pour le 2 mai 2024 afin de proposer une annulation des actions propres ainsi acquises.





