GBL : placement obligataire de 500 millions d'euros

(CercleFinance.com) - Groupe Bruxelles Lambert (GBL) annonce avoir réalisé avec succès un placement obligataire de 500 millions d'euros assorti d'un coupon de 0,125% et venant à échéance le 28 janvier 2031, opération dont le règlement-livraison est prévu le 28 janvier 2021. L'émission a été sursouscrite plus de 3,5 fois. Son produit a vocation à couvrir les besoins généraux du groupe d'investissement belge. Elle permettra en outre à GBL d'allonger la maturité moyenne de son endettement financier brut.

Valeurs associées GBL Euronext Bruxelles -0.87%