GBL : hausse de près de 33% de l'ANR sur 12 mois

(CercleFinance.com) - GBL a fait part jeudi soir d'un rebond de son actif net réévalué de +32,9% sur les 12 derniers mois, surperformant le Stoxx Europe 50 (+21,7%), et d'un résultat net consolidé en forte hausse à 225 millions d'euros au premier trimestre 2021. 'Malgré cet environnement incertain, caractérisé par une volatilité accrue, nous avons poursuivi le rééquilibrage de notre portefeuille vers des actifs à plus fort potentiel de croissance', souligne Ian Gallienne, administrateur-délégué de GBL. Cette rotation du portefeuille de 1,4 milliard d'euros est principalement liée à l'allègement de la position dans Holcim et à l'augmentation de l'exposition aux actifs privés de croissance avec le closing de Canyon, distributeur online de vélos haut de gamme.

Valeurs associées GBL Euronext Bruxelles +1.42%