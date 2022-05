Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GBL: hausse d'un quart des cash earnings au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 06/05/2022 à 11:15









(CercleFinance.com) - GBL (Groupe Bruxelles Lambert) cède plus de 1% à Bruxelles au lendemain de la publication d'une croissance de ses cash earnings de 25% à 139 millions d'euros à fin mars 2022 et d'une progression de son ANR par action de 4% à 136,10 euros sur 12 mois.



La société d'investissement belge précise que l'augmentation de ses cash earnings est principalement liée à celle des dividendes provenant de SGS et de Mowi, ainsi qu'à la hausse des produits d'intérêt de Sienna Investment Managers.



'Dans un environnement volatil, GBL a accéléré la mise en oeuvre de sa stratégie à long terme. Il augmentera ainsi, dans les prochains mois, son exposition aux actifs privés et réalisera ses premiers investissements dans la santé', indique son CEO Ian Gallienne.





