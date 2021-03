Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GBL : émission d'obligations convertibles Cercle Finance • 23/03/2021 à 10:42









(CercleFinance.com) - Groupe Bruxelles Lambert (GBL) annonce le lancement par sa filiale Sagerpar d'une émission d'obligations convertibles, senior, non assorties de sûretés pour un montant nominal de 500 millions d'euros à échéance 2026, convertibles en actions ordinaires existantes de GBL. Les obligations ne porteront pas d'intérêt et auront une échéance de cinq ans, sauf en cas de remboursement anticipé. Elles seront offertes à un prix d'émission compris entre 101,25% et 103,75% du pair de 100.000 euros. Il est prévu de fixer le prix de conversion des obligations à une prime comprise entre 35% et 40% par rapport au cours de référence de l'action, correspondant à la moyenne pondérée par les volumes des cours constatés entre le lancement et la fixation du prix.

