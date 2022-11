GBL: cash earnings en recul de 15% sur 9 mois information fournie par Cercle Finance • 03/11/2022 à 18:34

(CercleFinance.com) - GBL (Groupe Bruxelles Lambert) publie un actif net réévalué de 17 196 ME au titre des neuf premiers mois de l'année, un chiffre en recul de 23,6% par rapport à la même période un an plus tôt.



Toujours sur 9 mois, le résultat net consolidé par action ressort à -473 ME, contre +291 ME douze mois plus tôt.



La société d'investissement belge publie également un cash earnings de 377 ME, en recul de 15%.



' Dans un environnement de marché incertain, les atouts de GBL contribueront à la performance à long terme - profil de liquidité solide, vision à long terme, retour attractif vers nos actionnaires, discipline du déploiement dans les actifs privés et alternatifs et proximité avec les sociétés en portefeuille', a déclaré Ian Gallienne, CEO de GBL.



Le groupe annonce d'un dividende par action de EUR 2,751 au titre de l'exercice 2022, stable par rapport à celui de l'exercice précédent et prévoit la poursuite des rachats d'actions propres, portant le total à EUR 507 millions sur neuf mois en 2022.