GBL: baisse de l'ANR en 2022 avec le repli des actions

(CercleFinance.com) - GBL a fait état vendredi d'une baisse de son actif net réévalué en 2022, sous l'effet du repli des marchés d'actions, et a déclaré prévoir un dividende stable malgré un contexte macroéconomique 'difficile'.



Au cours de l'année écoulée, l'ANR des actifs cotés de la holding belge a baissé de 4,5 milliards d'euros, passant de 16,9 à 12,4 milliards d'euros, notamment sous l'effet de cessions de titres Pernod Ricard et Mowi.



La société de portefeuille invoque par ailleurs le recul des cours de Bourse de ses actifs cotés (principalement adidas, SGS et Pernod Ricard) et des

dépréciations de certains investissements digitaux de GBL Capital.



Groupe Bruxelles Lambert prévoit de maintenir un dividende stable par action de 2,75 euros, correspondant à un rendement dividendaire de 3,7% par rapport au cours de Bourse de l'action GBL à fin 2022.



Concernant 2023, Ian Gallienne, le directeur général de GBL, estime que le groupe est 'bien placé' pour saisir les opportunités qui se présenteraient cette année, tout en se focalisant sur la génération d'une croissance significative pour les actionnaires.



