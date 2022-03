Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GBL: ANR en hausse, le dividende va augmenter de 10% information fournie par Cercle Finance • 11/03/2022 à 12:23









(CercleFinance.com) - Groupe Bruxelles Lambert a fait état hier soir d'un actif net réévalué de 22,5 milliards au titre de l'exercice 2021, soit un ANR par action de 143,9 euros, en progression de 13% en rythme annuel.



Son résultat net consolidé s'est, lui, inscrit en baisse à 279 millions d'euros, contre 391 millions d'euros sur l'exercice 2020.



Dans son communiqué, GBL note que la plus importante cession réalisée l'année dernière a porté sur le cimentier Holcim, dans lequel la holding a réduit sa participation de 7,6% à 2,1%.



Pour ce qui concerne 2022, la société de portefeuille belge dit vouloir se montrer 'attentive' et 'agile' dans le contexte très incertain du moment.



GBL indique d'ores et déjà travailler 'sur des projets d'investissement portant sur des actifs privés de qualité à fort potentiel de croissance'.



Faisant valoir sa 'confiance dans l'avenir', le groupe prévoit d'accroître les retours vers ses actionnaires avec une proposition de dividende en hausse de 10% et des rachats d'actions qui devraient se poursuivre en 2022, après une enveloppe de 407 millions d'euros en 2021.





