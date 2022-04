Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GBL: accords pour un rachat d'Affidea information fournie par Cercle Finance • 19/04/2022 à 10:38









(CercleFinance.com) - Groupe Bruxelles Lambert (GBL) annonce avoir conclu des accords définitifs en vue du rachat de la majorité du capital d'Affidea, le leader européen dans les services de diagnostic médical, à B-Flexion. La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2022.



La société d'investissement belge investira jusqu'à un milliard d'euros de capitaux propres à l'occasion de cette opération. 'Cet investissement dans un secteur défensif offre à GBL à la fois de la résilience et une diversification de son portefeuille', explique-t-elle.



Principal acteur européen des services d'imagerie médicale avec 320 centres dans 15 pays, Affidea dispose d'une offre couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, allant des services avancés d'imagerie médicale, aux soins ambulatoires et au traitement du cancer.





