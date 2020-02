Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GB-Visite de Raab en Australie et au Japon pour des discussions post-Brexit Reuters • 05/02/2020 à 02:24









LONDRES, 5 février (Reuters) - Le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, doit se rendre dans les prochains jours en Australie, au Japon, à Singapour et en Malaisie dans le cadre de démarches visant à conclure des accords de libre-échange alors que le Royaume-Uni a officiellement quitté l'Union européenne. Dans un communiqué diffusé mardi soir, le Foreign Office a indiqué que Dominic Raab s'entretiendrait jeudi et vendredi avec son homologue australien aux Affaires étrangères et des dirigeants d'entreprises, avant de se rendre samedi au Japon. "La région d'Asie du Pacifique est remplie d'opportunités et notre message est que le Royaume-Uni est ouvert aux échanges et un lieu génial où investir", a dit Raab dans le communiqué. Le Brexit a officiellement eu lieu vendredi, ouvrant une période de transition qui doit durer jusqu'au 31 décembre prochain et permettre à Londres et Bruxelles de négocier les termes de leur relation future. Le gouvernement britannique entend profiter de sa sortie du bloc pour négocier des accords commerciaux avec de grandes puissances économiques telles que les Etats-Unis et le Japon. (Costas Pitas; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.