GB-Trois morts dans une attaque au couteau à Reading-presse

LONDRES, 20 juin (Reuters) - Plusieurs personnes ont été poignardées samedi dans la ville de Reading, dans le sud de l'Angleterre, selon des informations parues dans les médias, le Telegraph faisant état de trois personnes décédées. Outre ces décès, deux autres personnes sont à l'hôpital dans un état critique, a indiqué le Telegraph, citant une source. La police traite l'incident comme une attaque aléatoire, ajoute le journal. Un homme a été arrêté sur les lieux et un certain nombre de blessés ont été transportés à l'hôpital, a pour sa part indiqué la police. Selon Sky News les coups de couteau sont survenus sur le site où une manifestation "Black Lives Matter" avait eu lieu plus tôt dans la journée. La police a déclaré qu'elle enquêtait sur les informations faisant état d'un incident que le chef de l'autorité du conseil local a qualifié de grave. Des séquences vidéo publiées sur Twitter montrent des soignants se précipitant pour aider au moins trois personnes saignant par terre dans un parc. Reuters n'a pas pu vérifier l'authenticité de ces images. La ministre britannique de l'Intérieur, Priti Patel, a déclaré qu'elle était profondément préoccupée par les informations concernant l'incident. Le chef de l'autorité du conseil local de Reading, Jason Brock, a de son côté fait état d'un "incident grave" et a exhorté les gens à rester à l'écart du centre-ville. Le Conseil national des chefs de police, représentant des officiers supérieurs de la police, a demandé aux gens sur Twitter d'éviter toute spéculation sur l'incident et de s'abstenir de partager des vidéos ou des images de celui-ci. (Benjamin Mallet)

