GB-Trois morts dans une attaque au couteau à Reading

* Trois personnes ont été grièvement blessées * Un homme de 25 ans été arrêté pour meurtre * La piste terroriste n'est pas pour le moment retenue par la police (Actualisé avec précisions) LONDRES, 20 juin (Reuters) - Trois personnes ont été tuées et trois autres ont été grièvement blessées lors d'une attaque au couteau dans un parc de la ville de Reading, dans le sud de l'Angleterre samedi dernier. Un homme de 25 ans a été arrêté sur les lieux pour meurtre, a indiqué la police britannique, précisant qu'elle ne traitait pas pour le moment l'attaque comme une affaire de terrorisme. La police a aussi ajouté qu'elle ne recherchait pas d'autres suspects. Des témoins ont déclaré qu'un homme avait commencer à poignarder au hasard des personnes qui s'étaient rassemblées à Forbury Gardens vers 18h00 GMT (20h00 heure de Paris) dans la ville de Reading qui se trouve à environ 65 km à l'ouest de Londres. "Il n'y a pas de renseignements suggérant qu'il y ait un danger supplémentaire pour le public, cependant nous demandons aux gens de rester vigilants et de signaler tout ce qui est suspect en appelant la police", a déclaré le commissaire en chef Ian Hunter. "Ce n'est pas actuellement traité comme un incident terroriste, mais les agents gardent l'esprit ouvert quant à la motivation de l'incident et sont soutenus par leurs collègues de la police antiterroriste du Sud-Est", a-t-il ajouté. Un témoin a raconté à la BBC que l'attaque est arrivée lorsqu'un homme s'est soudainement rué vers un groupe de huit à dix amis et a commencé à les poignarder. "Mes pensées vont à toutes les personnes touchées par l'effroyable événement de Reading et mes remerciements aux services d'urgence présents sur les lieux", a déclaré le Premier ministre Boris Johnson. Des séquences vidéo publiées sur Twitter, dont Reuters n'a pas pu vérifier l'authenticité, montrent des soignants se précipitant pour aider au moins trois personnes saignant par terre dans un parc. L'attaque au couteau de Reading est survenue sur le lieu d'une manifestation antiraciste de Black Lives Matter dans la ville plus tôt dans la journée de samedi, mais la police a déclaré qu'il n'y avait pas de lien entre les deux événements. (Peter Cziborra, Michael Holden et Guy Faulconbridge, version française Matthieu Protard et Benjamin Mallet)

