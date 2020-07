Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GB-Réouverture des pubs, restaurants et coiffeurs avec la levée du confinement Reuters • 04/07/2020 à 01:47









LONDRES, 4 juillet (Reuters) - La Grande-Bretagne se prépare à un retour à la normale samedi avec la réouverture des pubs, des coiffeurs et des restaurants, fermés depuis plus de trois mois. Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que la population devrait respecter les mesures de distanciation sociale afin d'éviter une deuxième vague de contaminations par le coronavirus. Johnson a précisé qu'il souhaitait que les britanniques "profitent de l'été en toute sécurité" et que le pays maintienne les progrès réalisés pour faire reculer la pandémie. Certaines restrictions devront néanmoins être respectées, dans les pubs, le nombre de clients sera limité et ils devront donner leurs coordonnées afin de permettre leur identification dans le cas où quelqu'un serait ultérieurement testé positif au coronavirus. (Paul Sandle; version française Camille Raynaud)

