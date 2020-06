Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GB-Reading rend hommage aux victimes de l'attaque de samedi Reuters • 22/06/2020 à 11:14









READING, Angleterre, 22 juin (Reuters) - Les habitants de Reading étaient appelés à observer une minute de silence ce lundi à 9h00 GMT en hommage aux victimes de l'attaque au couteau qui a fait trois morts samedi et que les autorités ont qualifiée d'acte terroriste. Trois autres personnes ont été blessés lors de cette attaque au couteau commise dans un parc de la ville, située dans la grande banlieue de Londres. Un suspect âgé de 25 ans a été arrêté. Selon une source proche des services de sécurité occidentaux à Reuters, il s'agirait d'un ressortissant libyen, Khairi Saadallah, ce que la police n'a pas confirmé. Parmi les trois morts, figure Joe Ritchie-Bennett, un Américain de 39 ans qui résidait en Grande-Bretagne depuis une quinzaine d'années, et James Furlong, 36 ans, un de ses amis. L'identité de la troisième victime n'a pas été révélée. Un témoin a raconté à la BBC que l'attaque s'est produite lorsqu'un homme s'est soudainement rué vers un groupe de huit à dix personnes et a commencé à les poignarder. Plusieurs attaques considérées comme "terroristes" ont eu lieu récemment outre-Manche. Des policiers ont abattu début février un homme qui venait de blesser trois personnes, dont une grièvement, dans une rue commerçante du sud de Londres, au cours d'une attaque à l'arme blanche qualifiée de "terroriste" et de "nature islamiste" par la police. (Peter Nicholls; version française Nicolas Delame et Matthieu Protard, édité par Blandine Hénault)

