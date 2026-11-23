La croissance du secteur privé britannique a légèrement ralenti ce mois-ci, la baisse de la demande étrangère dans les services et sur le marché immobilier ayant été largement compensée par le développement des capacités en matière d'intelligence artificielle, selon une enquête publiée lundi.

L'indice S&P Global UK composite "flash" a légèrement reculé à 52,3 en novembre, après avoir atteint en octobre son plus haut niveau depuis huit mois à 52,9, légèrement en-dessous de la prévision médiane des économistes interrogés par Reuters, mais dans la fourchette observée depuis juillet.

Chris Williamson, économiste en chef chez S&P Global Market Intelligence, explique que ces résultats laissaient entrevoir une croissance robuste du PIB de 0,6% au dernier trimestre 2026 et que, combinés à des pressions inflationnistes persistantes, ils rendaient quasi certaine une nouvelle hausse des taux de la Banque d’Angleterre en décembre.

"La confiance des entreprises s'est améliorée, avec un optimisme pour l'année à venir retrouvant les niveaux observés avant l'éclatement de la guerre au Moyen-Orient en février, ce qui indique que le récent budget a généralement été bien accueilli par le monde des affaires", ajoute-t-il.

L’indice PMI des services a chuté à 52,0, son plus bas niveau depuis cinq mois, contre 52,8 en octobre, avec des signes ponctuels de pressions liées au coût de la vie, d’une demande immobilière modérée et de vents contraires généraux dus aux incertitudes géopolitiques.

Les commandes à l'exportation dans le secteur des services ont chuté à un rythme jamais vu depuis février 2021, en raison notamment d'un recul des ventes aux clients européens.

Le PMI manufacturier a reculé à 52,7, son plus bas niveau depuis deux mois, contre 52,8, tandis que sa composante "production" – qui constitue parfois un meilleur indicateur de la tendance sous-jacente – a atteint son plus haut niveau depuis août 2024, à 54,2, contre 53,6 en octobre.

Les industriels ont fait état d’une impulsion provenant de la construction de centres de données dédiés à l’IA, de la hausse des dépenses de défense et du secteur de l’alimentation et des boissons.

Les embauches ont reculé après avoir progressé en octobre pour la première fois depuis plus de deux ans, les entreprises du secteur des services ayant indiqué chercher à compenser la hausse des coûts et à stimuler leur productivité en ne remplaçant pas les salariés ayant quitté leur poste.

Les coûts des intrants et les prix pratiqués par les entreprises ont continué de croître plus rapidement que les moyennes historiques, mais à des rythmes respectivement les plus lents depuis août et juillet.

La hausse des dépenses des entreprises s’explique par l’augmentation des coûts de l’énergie, des carburants, des matières premières, des technologies et des salaires.

Les entreprises ont indiqué que leurs fournisseurs leur avaient imposé des surcoûts en raison de la hausse des coûts du carburant et de la logistique provoquée par la guerre en Iran.