GB/PMI-La production manufacturière enregistre sa plus forte croissance depuis deux ans

Les industriels britanniques ont entamé le dernier trimestre de 2026 avec la plus forte croissance de la production depuis plus de deux ans, montrent les résultats définitifs de l'enquête PMI S&P Global, publiés lundi.

* L'indice des directeurs d'achat (PMI) du secteur manufacturier a atteint en octobre son plus haut niveau depuis cinq mois, à 52,8, contre 51,9 en septembre, conformément à une estimation préliminaire publiée précédemment.

* La composante "production", souvent considérée comme un meilleur indicateur des conditions sous-jacentes, est passée de 51,5 à 53,6, son plus haut niveau depuis septembre 2024, montre l'enquête.

* "Les taux de croissance de la production et des nouvelles commandes se sont tous deux accélérés en octobre, les entreprises ayant réagi aux signes d'amélioration de la demande tant sur le marché intérieur qu'à l'étranger, y compris de nouvelles commandes en provenance de Chine continentale, de l'UE et des États-Unis", souligne Rob Dobson, directeur chez S&P Global Market Intelligence.

* Les coûts des intrants des fabricants ont augmenté à leur rythme le plus rapide depuis juin, et à l'un des rythmes les plus rapides depuis la dernière forte flambée de l'inflation britannique en 2022.

* Les prévisions des fabricants concernant leur production future ont pour leur part enregistré leur plus forte amélioration depuis novembre 2025 et la croissance des nouvelles commandes a été la plus marquée depuis juillet.

* La croissance de l'emploi dans le secteur s'est toutefois arrêtée net après six mois d'expansion parfois modeste, que les entreprises, en particulier les petits fabricants, ont imputée aux coûts élevés de main-d'oeuvre et à la hausse des prix des intrants.

* Les données de S&P ont été recueillies du 12 au 27 octobre, avant la présentation, mercredi dernier, du premier budget du ministre des Finances John Healey, qui a largement épargné les entreprises des hausses d'impôts mais a annoncé une augmentation de 3,9% du salaire minimum pour l'année prochaine.

(David Milliken ; version française Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)