GB/PMI-L'activité des services enregistre en août sa plus forte croissance depuis avril 2024

L'augmentation des nouvelles affaires a permis au secteur des services britannique de connaître en août sa plus forte croissance depuis plus d'un an, les inquiétudes concernant les droits de douane américains s'étant atténuées, mais les entreprises restent préoccupées par la perspective d'une augmentation des impôts, montre une enquête publiée mercredi.

L'indice S&P Global PMI pour le secteur des services est passé de 51,8 en juillet à 54,2 en août, atteignant sa plus forte croissance depuis avril 2024.

Ce chiffre, supérieur à une estimation préliminaire de 53,6, dépasse largement la barre de 50 qui sépare la croissance de la contraction.

"Les données du mois d'août mettent en évidence une accélération bienvenue de la croissance de la production et un rebond rapide des carnets de commandes après la baisse de juillet, laissant l'économie britannique des services sur une base beaucoup plus solide à l'approche de la fin de l'été", a déclaré Tim Moore, directeur économique chez S&P Global Market Intelligence.

Le PMI composite a atteint pour sa part son plus haut niveau en 12 mois et ressort à 53,5 en août, contre 51,5 en juillet et une estimation préliminaire de 53,0.

Ces données optimistes devraient rassurer la ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, dans la perspective du budget qu'elle doit présenter en novembre prochain.

De nombreuses entreprises attribuent leur décision d'augmenter les cotisations sociales dans le budget de l'année dernière à la faiblesse de la demande et à la hausse des coûts.

La Grande-Bretagne connaît l'inflation la plus élevée parmi les économies avancées du G7, et les données publiées mercredi montrent que les entreprises du secteur des services ont augmenté leurs prix le mois dernier dans une proportion plus importante depuis avril, lorsque l'augmentation des cotisations et du salaire minimum décidée par Rachel Reeves est entrée en vigueur.

Les entreprises ont par ailleurs signalé la plus forte augmentation des coûts en trois mois et ont continué à réduire leurs effectifs.

L'emploi, tel que mesuré par l'indice PMI, a diminué au cours des 11 derniers mois, soit la plus longue période depuis celle observée entre 2008 et 2010, à l'exception de la pandémie de COVID-19.

L'économie britannique a toutefois connu une croissance plus rapide que celle des autres pays du G7 au cours du premier semestre, mais cela s'explique en grande partie par l'augmentation des dépenses publiques et par un coup de pouce temporaire aux exportations, les entreprises cherchant à éviter certains droits de douane américains.

L'indice PMI des nouvelles affaires dans le secteur des services a connu sa plus forte hausse en un mois depuis mars 2021, reflétant une demande plus forte des consommateurs et la première hausse des exportations depuis le mois d'avril.

Les attentes concernant les volumes d'activité futurs ont également été stimulées par la baisse des coûts d'emprunt et la diminution des craintes concernant les droits de douane américains.

"Toutefois, de nombreux prestataires de services ont encore commenté l'incertitude élevée de la politique gouvernementale et les inquiétudes concernant les mesures d'augmentation des impôts attendues dans le budget d'automne", a déclaré Tim Moore.

