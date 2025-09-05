GB-Les ventes au detail progressent plus que prévu en juillet

Les ventes au détail au Royaume-Uni ont progressé plus que prévu en juillet, a annoncé vendredi l'Office national de la statistique (ONS).

Elles ont augmenté de 0,6% sur un mois en juillet alors que les économistes interrogés par Reuters visaient une hausse de 0,2%, après une progression de 0,3% (chiffre révisé de 0,9%) le mois précédent.

Sur un an, les ventes au détail ont augmenté de 1,1%, contre un consensus de +1,3% et après une hausse de 0,9% (révisé de 1,7%) un mois plus tôt.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)