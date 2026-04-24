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GB-Les ventes au détail augmentent plus que prévu en mars
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 08:14

(Actualisé avec plus de détails)

Les ventes au détail ont augmenté plus que prévu au Royaume-Uni en mars sur un mois, selon les premiers chiffres officiels sur la performance du secteur après le début de la guerre en Iran, qui a fait grimper les prix des carburants et risque d'entraîner une inflation plus généralisée et un ralentissement de la croissance.

Ces ventes ont progressé de 0,7% le mois dernier, alors que les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une hausse de 0,1% en glissement mensuel.

Jeudi, l'indice de confiance des consommateurs le plus ancien du Royaume-Uni, publié par le cabinet d'études de marché GfK, a chuté en mars à son plus bas niveau depuis octobre 2023 et enregistré sa plus forte baisse mensuelle depuis un an.

Les principaux détaillants britanniques ont déclaré que l'incertitude quant à l'impact de la guerre en Iran sur les consommateurs assombrit leurs perspectives et pourrait peser sur leurs bénéfices.

Les détaillants alimentaires, notamment Tesco TSCO.L et Sainsbury's SBRY.L , ont déclaré ne pas avoir encore constaté de changements significatifs dans le comportement des consommateurs. La chaîne de vêtements Primark ABF.L a néanmoins indiqué que si les ventes de mars étaient encourageantes, celles d'avril avaient jusqu'à présent été faibles.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

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