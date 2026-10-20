GB-Les salaires progressent plus que prévu sur les trois mois à fin août

Les salaires au Royaume-Uni ont progressé plus que prévu au cours des trois mois précédant fin août, montrent les données publiées mardi par l'Office britannique de la statistique.

Le salaire hebdomadaire moyen, hors primes, a augmenté de 3,7% sur un an au cours des trois mois à fin août, contre un consensus à 3,6% et après une croissance de 3,6% (révisé de +3,5%) sur les trois mois à fin juillet.

Le taux de chômage a pour sa part baissé de façon inattendue à 4,7%, après +4,9% le mois précédent et alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse à 5,0%.

(Rédigé par Augustin Turpin)