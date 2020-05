Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GB-Le ministre des Finances veut protéger les entreprises stratégiques Reuters • 25/05/2020 à 02:45









25 mai (Reuters) - Le ministre britannique des Finances, Rishi Sunak, a autorisé un plan de sauvetage destiné à protéger les entreprises considérées comme stratégiques, dans un contexte de crise économique provoquée par l'épidémie de coronavirus, a rapporté dimanche le Financial Times. Le Trésor britannique a indiqué pour sa part à Reuters être prêt à intervenir en "dernier ressort" pour aider ces entreprises, dont la chute pourrait selon lui "nuire de manière disproportionnée à l'économie". "En cas de circonstances exceptionnelles, lorsqu'une compagnie viable a épuisé toutes les options et que sa chute nuirait de manière disproportionnée à l'économie, nous pourrions envisager un soutien en 'dernier ressort'", a déclaré par courriel une porte-parole du Trésor. Dans le cadre du plan de secours dénommé "Projet Birch", écrit le Financial Times, le ministre des Finances a accru la capacité du Trésor à gérer les opérations de sauvetage de compagnies "viables" ayant utilisé toutes les autres options, parmi lesquelles les programmes de prêts gouvernementaux. Selon la même source, l'Etat pourrait acquérir une participation dans des entreprises cruciales qui font face à des difficultés financières sévères. Le FT précise toutefois que le Trésor n'envisagera pas cette hypothèse en premier lieu, mais préférera d'abord accorder des extensions de prêts. Les mesures de soutien pourront concerner tous les secteurs de l'économie. Des entreprises aériennes et aéronautiques sont parmi celles faisant face à d'importants problèmes financiers. (Kanishka Singh à Bangalore; version française Jean Terzian)

