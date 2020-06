Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GB-Le coronavirus, un "désastre" pour le Royaume-Uni, dit Johnson Reuters • 29/06/2020 à 09:44









LONDRES, 29 juin (Reuters) - L'épidémie de coronavirus a été un "désastre" pour le Royaume-Uni, a déclaré lundi Boris Johnson, tout en jugeant que le moment n'était pas encore venu d'enquêter sur la gestion de la crise. "Ça a été un désastre", a reconnu le Premier ministre conservateur sur Times Radio. "Ne mâchons pas nos mots. Je veux dire que ça a été un cauchemar absolu pour le pays et que le pays a connu un choc profond." Boris Johnson, dont la gestion de ces derniers mois a été vivement critiquée, a jugé qu'il était trop tôt pour se pencher sur les leçons de la crise sanitaire. Pour le chef de l'opposition travailliste, Boris Johnson s'est "endormi au volant" pendant la crise. "Il a été lent, la communication a été désastreuse", a dit Keir Starmer sur ITV. Le bilan officiel de l'épidémie au Royaume-Uni, sur la base des cas confirmés de contamination, est de 43.550 morts, selon les données fournies dimanche par le gouvernement. (Guy Faulconbridge, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

