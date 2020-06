Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GB-La statue de Churchill à Londres protégée avant les manifestations Reuters • 12/06/2020 à 13:53









LONDRES, 12 juin (Reuters) - Dans le centre de Londres, la statue de l'ancien Premier ministre britannique Winston Churchill et le Cénotaphe de Whitehall ont été barricadés vendredi à des fins de protection avant que ne débutent trois jours de manifestations dans la capitale. La sculpture en bronze du leader de la Seconde guerre mondiale a été taguée dimanche de la mention "was a racist" (était raciste) devant le Palais de Westminster durant une manifestation pacifique en hommage à George Floyd qui a dégénéré. Suivant les mesures de protection prises pour la statue de Churchill, le Cénotaphe de Whitehall, devant lequel les membres du gouvernement et de la famille royale se rassemblent chaque année pour célébrer la mémoire des soldats tombés à la guerre, a été cloîtré en vue des prochaines manifestations attendues à Londres. La mort de l'Afro-américain George Floyd, survenue après qu'un officier de police de Minneapolis l'a maintenu sous son genou pendant près de neuf minutes lors de son interpellation le 25 mai dernier, a provoqué un vaste mouvement de protestations aux Etats-Unis et à travers le monde et a relancé en Grande-Bretagne le débat sur les monuments nationaux rappelant le passé impérialiste du pays. Des sculptures de marchands d'esclaves ont ainsi été récemment démontées et les autorités locales ont expliqué qu'elles pourraient également retirer une statue du fondateur du scoutisme, Robert Baden-Powell. Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a jugé vendredi "absurde et honteux" que la statue de Winston Churchill ait été dégradée. "Nous ne pouvons plus ni modifier ni censurer notre passé, et encore moins prétendre pouvoir changer le cours de notre histoire", a-t-il déclaré. "Quels que soient les progrès réalisés par ce pays dans la lutte contre le racisme - et ils ont été énormes - nous reconnaissons tous qu'il reste encore beaucoup de travail à faire", a-t-il ajouté. "Mais il est clair que les protestations ont été tristement détournées par des extrémistes incitant à la violence". Les partisans du mouvement Black Lives Matter devraient à nouveau se réunir vendredi dans le centre de Londres. (Kate Holton; version française Juliette Portala, édité par Blandine Hénault)

