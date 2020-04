Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GB-La reine Elizabeth renonce aux coups de canon pour son anniversaire Reuters • 18/04/2020 à 12:21









PARIS, 18 avril (Reuters) - La reine Elizabeth II a demandé d'annuler les traditionnels coups de canon pour la célébration de son anniversaire, indique samedi la chaîne de télévision ITV News, pour la première fois en soixante-huit ans de règne. ITV News ajoute que la reine n'a pas jugé approprié de maintenir cette tradition des fameux "gun salutes" en pleine crise liée à l'épidémie du nouveau coronavirus. Ces coups de canon, tirés depuis différents lieux à travers la ville de Londres, sont une tradition de la famille royale britannique pour célébrer des événements spéciaux comme les anniversaires. La reine Elizabeth II fêtera ses 94 ans le 21 avril. La palais de Buckingham n'a pas fait dans l'immédiat de commentaire. La Grande-Bretagne a enregistré plus de 14.000 décès liés au coronavirus qui a tué près de 150.000 personnes dans le monde. (William James et Michael Holden, version française Matthieu Protard)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.