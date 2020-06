Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GB-La police qualifie l'attaque au couteau de Reading de terroriste Reuters • 21/06/2020 à 13:43









LONDRES, 21 juin (Reuters) - La police britannique a indiqué dimanche que l'attaque au couteau dans un parc de la ville de Reading dans le sud de l'Angleterre, qui a fait trois morts et trois blessés graves, était traitée comme une attaque terroriste et qu'aucune information laisse à penser que d'autres attaques étaient prévues. "C'était une atrocité", a déclaré Neil Basu, le chef de la police antiterroriste. Neil Basu a indiqué que la police antiterroriste était désormais en charge de l'enquête et que l'attaque n'avait aucun rapport avec la manifestation "Black Lives Matter" qui s'était tenue dans le même parc quelques heures plus tôt. (Michael Holden et Guy Faulconbridge, version française Matthieu Protard)

