GB-La croissance du PIB estimée à 0,1% au T3

La croissance de l'économie britannique a ralenti plus que prévu au troisième trimestre par rapport au précédent, selon les chiffres préliminaires publiés jeudi par l'Office national de la statistique (ONS).
Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 0,1% sur la période juillet-septembre 2025, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une croissance de 0,2%.
Le PIB était ressorti en hausse de 0,3% au deuxième trimestre.
Sur un an, le PIB a augmenté de 1,3 au troisième trimestre.
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
