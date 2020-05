Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GB-La Banque d'Angleterre ne modifie pas sa politique monétaire Reuters • 07/05/2020 à 08:16









LONDRES, 7 mai (Reuters) - La Banque d'Angleterre (BoE) a laissé sa politique monétaire inchangée jeudi après deux baisses de taux en urgence en mars mais deux des neuf membres de son comité se sont prononcés pour une augmentation de ses achats d'actifs sur les marchés financiers. Le taux directeur britannique reste fixé à 0,1%, comme attendu par la totalité des économistes et analystes interrogés par Reuters avant la réunion. Il se situait à 0,75% jusqu'au 11 mars, avant que la banque centrale ne le réduise à deux reprises en huit jours pour tenter d'amortir le choc économique et financier de la propagation rapide de l'épidémie de COVID-19 et des mesures de confinement. L'objectif du programme d'assouplissement quantitatif (quantitative easing, QE) demeure quant à lui fixé à 645 milliards de livres sterling (739 milliards d'euros), dont 20 milliards pour le marché des obligations d'entreprise. La BoE précise que son scénario de base prévoit une contraction de 14% de l'économie britannique cette année puis un rebond de 15% en 2021. (David Milliken et Andy Bruce, version française Marc Angrand)

