Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GB-La Banque d'Angleterre étudie l'impact des taux négatifs à l'étranger Reuters • 20/05/2020 à 16:16









LONDRES, 20 mai (Reuters) - La Banque d'Angleterre (BoE) étudie attentivement les enseignements à tirer de l'adoption de taux d'intérêt négatifs par d'autres banques centrales, a déclaré mercredi son gouverneur, Andrew Bailey. Les marchés s'interrogent depuis plusieurs jours sur la possibilité de voir la BoE faire passer son taux directeur en dessous de zéro pour favoriser le crédit face aux ravages économiques provoqués par l'épidémie de coronavirus. "Nous n'excluons rien par principe, je pense que ce serait stupide d'agir ainsi", a dit Andrew Bailey lors d'une audition au Parlement à Londres. "Mais j'ajoute que cela ne signifie pas que nous intégrons cela." Le Comité de politique monétaire a depuis longtemps "maintenu sous surveillance ce qu'on appelle la limite basse" des taux, a-t-il ajouté. "Nous sommes très désireux d'étudier, et nous étudions en ce moment, la manière dont l'économie réagit aux baisses que nous avons décidées", a-t-il poursuivi en référence aux deux réductions du taux directeur décidées en mars, qui ont ramené celui-ci de 0,75% à 0,1%, son plus bas niveau historique. (Andy Bruce et William Schomberg, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.