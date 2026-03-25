GB-L'inflation se maintient à 3% sur un an en février

L'inflation des prix à la consommation en Grande-Bretagne s'est établie à 3% sur un an en février, comme en janvier, montrent les données officielles publiées mercredi.

Cette progression des prix est en ligne avec les attentes des analystes interrogés par Reuters.

En rythme mensuel, les prix ont progressé en février de 0,4%, comme prévu, après une baisse de 0,5% un mois plus tôt.

L'inflation dite de base, quant à elle, ressort à 3,2% sur une base annuelle et à 0,6% sur une base mensuelle, après respectivement +3,1% et -0,6% et des consensus à 3,1% et 0,5%.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)