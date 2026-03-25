GB-L'inflation se maintient à 3% sur un an en février

(Actualisé avec détails)

L'inflation des prix à la consommation en Grande-Bretagne s'est établie à 3% sur un an en février, àson niveau le plus bas depuis mars 2025, montrent les données officielles publiées mercredi.

Cette progression des prix est en ligne avec les attentes des analystes interrogés par Reuters et intervient avant une probable flambée des prix due à la guerre au Moyen-Orient.

La Banque d'Angleterre (BoE) avait prévu, avant le début du conflit en Iran fin février, que l'inflation reviendrait à un niveau proche de son objectif de 2% vers le mois d'avril, lorsque les modifications apportées aux factures d'énergie des ménages et à d'autres prix réglementés entreraient en vigueur.

Cependant, la flambée des prix de l'énergie provoquée par la situation au Moyen-Orient a conduit la banque centrale britannique à revoir nettement à la hausse ses prévisions d'inflation lors de sa réunion de la semaine dernière, estimant qu'elle pourrait atteindre environ 3,5% en milieu d'année.

Si les tarifs énergétiques de la plupart des ménages sont actuellement plafonnés, de nouveaux prix doivent entrer en vigueur en juillet et les industriels ont déjà signalé la plus forte hausse des coûts des intrants dans le secteur manufacturier depuis 1992, qui pourrait bientôt se répercuter sur les consommateurs.

En rythme mensuel, les prix ont progressé en février de 0,4%, comme prévu, après une baisse de 0,5% un mois plus tôt.

L'inflation dite de base, quant à elle, ressort à 3,2% sur une base annuelle et à 0,6% sur une base mensuelle, après respectivement +3,1% et -0,6% et des consensus à 3,1% et 0,5%.

(David Milliken, rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)