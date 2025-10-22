GB-L'inflation ressort à 3,8% en septembre

Les prix à la consommation en Grande-Bretagne ont progressé de 3,8% sur un an en septembre, une hausse identique à celle d'août, montrent les données publiées mercredi par l'Office national de la statistique (ONS).

Ce chiffre ressort en-deçà des attentes, les économistes interrogés par Reuters tablant sur une accélération à 4%.

Les prix restent ainsi stables d'un mois à l'autre, après une hausse de 0,3% en août.

L'inflation britannique sera la plus élevée parmi les économies du G7 en 2025 et 2026, a déclaré le Fonds monétaire international (FMI) la semaine dernière, ce qui pourrait entraver les progrès de la Banque d'Angleterre (BoE) dans la réduction des taux d'intérêt pour soutenir une économie morose.

La BoE s'attendait à ce que l'inflation des prix à la consommation atteigne 4% en septembre, avant de s'affaiblir progressivement et de n'atteindre son objectif de 2% qu'entre avril et juin 2027.

Les décideurs de la banque centrale sont toutefois divisés sur l'ampleur des pressions sur les prix qui subsistent dans l'économie, les prévisions d'inflation ayant augmenté au cours des derniers mois.

