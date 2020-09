Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GB-L'impact de la crise sanitaire peut-être sous-estimé, selon des membres de la BoE Reuters • 02/09/2020 à 17:25









par Andy Bruce et William Schomberg LONDRES, 2 septembre (Reuters) - Dave Ramsden, vice-gouverneur de la Banque d'Angleterre (BoE), Gertjan Vlieghe, membre du comité de politique monétaire, ont averti mercredi que l'économie britannique pourrait subir plus de dommages que ce que la banque centrale a annoncé le mois dernier. Dave Ramsden a indiqué aux législateurs que la BoE avait estimé que l'impact permanent de la pandémie sur le produit intérieur brut (PIB) britannique serait une perte de 1,5 point de pourcentage par rapport à ce qu'il aurait été sans la crise sanitaire. "Pour moi, il y a un risque que ce chiffre soit supérieur à 1,5 point de pourcentage", a déclaré le vice-gouverneur de l'institution. Gertjan Vlieghe a fait savoir qu'il y avait "un risque important" que l'économie britannique ait besoin de plusieurs années avant de retrouver sa pleine puissance. Le mois dernier, la Banque d'Angleterre a dit s'attendre à ce que l'économie britannique retrouve son niveau d'avant la pandémie à la fin de l'année prochaine. Dans un rapport annuel remis à la commission parlementaire du Trésor, Gertjan Vlieghe a annoncé que certains secteurs pourraient ne pas retrouver leur taille d'avant la pandémie, ce qui entraînerait une réorientation de l'économie. "Sur la base de ces considérations, il y a un risque important, à mon avis, qu'il faille plusieurs années pour que l'économie retrouve sa pleine capacité et que l'inflation revienne durablement à son niveau cible en dépit de la configuration actuelle de la politique monétaire", a-t-il déclaré dans le rapport. Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, a déclaré aux législateurs que l'inflation pourrait être moins faible qu'anticipé par la BoE le mois dernier, de nombreuses entreprises n'ayant pas répercuté autant que prévu la baisse de la TVA sur leurs clients. "Cela aura donc tendance à faire en sorte que l'inflation à court terme soit plus élevée que nous ne le pensions. Elle ne sera probablement pas négative maintenant", a-t-il ajouté. Interrogé sur la reprise de l'économie, Andrew Bailey a déclaré que le rebond de la consommation avait été très rapide alors que les investissements avaient été faibles. (Kate Holton, Estelle Shirbon and William James, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.