GB-L'immigration post-Brexit centrée sur les travailleurs qualifiés

LONDRES, 19 février (Reuters) - La Grande-Bretagne va mettre en place après le Brexit un nouveau système d'immigration, à points, donnant priorité aux travailleurs hautement qualifiés du monde entier, a annoncé le gouvernement britannique, qui entend stopper sa dépendance à l'égard de la "main d'oeuvre bon marché" européenne. L'impact des arrivées massives d'immigrés venus de l'Union européenne a été l'une des inquiétudes majeures ayant poussé en 2016 la population britannique à se prononcer majoritairement en faveur de la sortie de l'Union européenne. Le gouvernement britannique a dit par le passé vouloir réduire les flux d'immigrés. Avec le nouveau système d'immigration, des points seront attribués aux candidats en fonction de leurs compétences, leur niveau d'éducation, leur salaire ou encore leur profession. Un visa pourra être attribué seulement aux candidats dépassant le seuil minimal de points requis et répondant à des critères obligatoires - parler anglais et disposer d'une offre d'emploi d'une entité approuvée par les autorités. "Pour la première fois en plusieurs décennies, le Royaume-Uni aura le plein contrôle sur ceux qui viennent dans ce pays et sur la manière dont fonctionnera notre système d'immigration", a dit le gouvernement dans un document publié mardi faisant part de ses projets. Les ressortissants de l'UE n'auront pas besoin de visa pour entrer en Grande-Bretagne en tant que visiteurs pour une durée maximale de six mois. Aucun programme spécifique n'est prévu pour les travailleurs étrangers peu qualifiés. Le gouvernement britannique espère ainsi voir diminuer le nombre d'immigrés. "Nous devons détourner notre économie d'une dépendance à l'égard de la main d'oeuvre bon marché venue d'Europe et nous focaliser au contraire sur l'investissement dans la technologie et l'automatisation", est-il écrit dans le document. "Les employeurs devront s'ajuster". Selon les estimations du Comité consultatif sur les migrations (MAC), environ 70% des citoyens de la Zone économique européenne qui sont arrivés en Grande-Bretagne depuis 2004 n'auraient pas été éligibles à l'obtention d'un visa avec le nouveau système d'immigration du gouvernement. Un système à points va également être instauré pour les étudiants, a indiqué le gouvernement. Des mesures distinctes seront prévues pour les scientifiques et les domaines de la santé et de l'agriculture, a-t-il précisé. (Kylie MacLellan; version française Jean Terzian)

