GB-L'état du Premier ministre Boris Johnson continue de s'améliorer

LONDRES, 11 avril (Reuters) - L'état de santé du Premier ministre britannique Boris Johnson, en convalescence après avoir contracté le coronavirus et avoir été placé en unité de soins intensifs, continue de s'améliorer, ont annoncé ses services samedi. "Le Premier ministre continue de faire de très bons progrès", a déclaré une porte-parole du 10 Downing Street, résidence officielle et le lieu de travail de Boris Johnson. Agé de 55 ans, le chef du gouvernement britannique a été testé positif le 26 mars au coronavirus avant d'être admis dimanche dernier dans la soirée à l'hôpital St-Thomas, dans le centre de Londres, où son état s'est rapidement dégradé. Placé en unité de soins intensifs lundi soir, il en est ressorti jeudi. Il a chargé le temps de son hospitalisation son ministre des Affaires étrangères Dominic Raab d'assurer l'intérim à la tête du gouvernement. (Michael Holden, version française Marine Pennetier)

