GB-L'état de santé du Premier ministre Boris Johnson s'améliore

LONDRES, 9 avril (Reuters) - Le Premier ministre britannique Boris Johnson, admis la semaine dernière en soins intensifs après avoir contracté le coronavirus, va mieux et échange avec le personnel soignant, a fait savoir jeudi son ministre de la Culture Oliver Dowden. "Les choses s'améliorent pour lui", a-t-il déclaré à la BBC. "Il va mieux, il s'assoit et discuter avec le personnel médical." Agé de 55 ans, le chef du gouvernement britannique a été admis dimanche soir à l'hôpital St-Thomas, à Londres, après plus de 10 jours de fièvre élevée et de toux persistantes en raison du coronavirus. Son état s'est rapidement dégradé au cours des 24 heures suivantes, ce qui a entraîné lundi soir son placement dans une unité de soins intensifs où sont traités les cas les plus graves. En son absence, la gestion de la crise du coronavirus, qui a fait plus de 7.000 morts au Royaume-Uni, se poursuit sous la houlette du chef de la diplomatie britannique, Dominic Raab, chargé par Boris Johnson de le remplacer temporairement à la tête du gouvernement. Une nouvelle réunion du comité d'urgence COBRA, chargé de coordonner la crise, est notamment prévue ce jeudi pour discuter des mesures de confinement en vigueur dont la levée n'est pas à l'ordre du jour selon le maire de Londres et le gouvernement gallois. (Guy Faulconbridge, Kate Holton et David Milliken, version française Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)

