GB-Johnson va dévoiler les prochaines étapes du déconfinement

LONDRES, 28 mai (Reuters) - Le Premier ministre britannique Boris Johnson va dévoiler ce jeudi les prochaines étapes du déconfinement et annoncer notamment ce qu'il sera possible de faire à partir du 1er juin, a annoncé son porte-parole. "Le Premier ministre présentera ce que nous serons autorisés de faire à partir du 1er juin", a-t-il dit à la presse. (Elizabeth Piper, version française Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)

