GB-Johnson réfléchit à un reconfinement de toute l'Angleterre-sce

LONDRES, 31 octobre (Reuters) - Boris Johnson pourrait instaurer dès la semaine prochaine un confinement d'un mois pour toute l'Angleterre, a-t-on appris samedi de source gouvernementale. Depuis le début de l'épidémie, 46.299 décès ont été officiellement imputés au COVID-19 en Grande-Bretagne, pays le plus mortellement touché d'Europe. Selon la source de Reuters, les mesures sont encore au stade de l'élaboration et aucune décision n'a été prise. Une conférence de presse du Premier ministre est prévue lundi. Selon The Times, seuls les commerces essentiels, les écoles, les crèches et les universités resteraient ouverts. Aucun commentaire n'a pu être obtenu auprès des services du Premier ministres. (Andrew MacAskill; version française Nicolas Delame)

