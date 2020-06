Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GB-Johnson ne veut plus de distanciation sociale pour la rentrée scolaire-presse Reuters • 11/06/2020 à 02:49









11 juin (Reuters) - Boris Johnson prévoit de supprimer au plus tard en septembre la règle de distanciation sociale de deux mètres, en vigueur pour lutter contre la transmission du coronavirus, afin de permettre la réouverture complète des écoles britanniques pour la nouvelle année scolaire, a rapporté mercredi The Telegraph. D'après le journal, le dirigeant britannique a laissé entendre à ses ministres qu'il était disposer à modifier cette règle dans les prochaines semaines. (Kanishka Singh à Bangalore; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.