GB/Indicateurs-La production industrielle monte moins que prévu

LONDRES, 11 février (Reuters) - Principaux indicateurs économiques britanniques publiés depuis le début du mois : * PRODUCTION INDUSTRIELLE EN HAUSSE DE 0,1% EN DÉCEMBRE 11 février - La production industrielle britannique a progressé de 0,1% en décembre, un rebond légèrement moins important que prévu, après un recul de 1,2% sur le mois précédent, montrent les statistiques publiées mardi. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 0,3%. Sur un an, l'activité du secteur industriel est en baisse de 1,8%, ce qui est nettement plus qu'attendu par les économistes (-0,8%). La production manufacturière a augmenté de 0,3% alors que le consensus la donnait en hausse de 0,5%; celle du secteur des services a avancé de 0,3% quand le consensus s'attendait à progression de 0,2%. L'Office national de la statistique a par ailleurs annoncé que la balance commerciale était redevenue excédentaire en décembre grâce à une forte augmentation des exportations d'or. L'excédent commercial ressort à 0,845 milliard de livres alors que le consensus s'attendait à ce que le déficit se creuse à -10,00 milliards. Hors métaux précieux, le déficit commercial a été de 7,195 milliards de livres contre 8,905 milliards en novembre. Tableau du PIB: Tableau de la balance commerciale: Les indicateurs publiés en janvier (Service Marchés)

