Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GB-Harry se dit "triste" de devoir renoncer à son titre royal Reuters • 20/01/2020 à 00:45









LONDRES, 20 janvier (Reuters) - Le prince Harry a déclaré dimanche qu'il était extrêmement triste de devoir renoncer à son titre d'altesse royale après être convenu avec la reine Elizabeth que son épouse Meghan et lui n'exerceraient plus de fonctions officielles à Buckingham afin de devenir plus indépendants. La souveraine âgée de 93 ans et le palais de Buckingham ont annoncé samedi que Harry et Meghan n'utiliseraient plus leur titre d'altesse royale et ne recevraient plus de fonds publics, pour leur permettre de décider librement de leurs engagements et de leurs carrières. Cet accord a été conclu dans le but de mettre fin à la crise provoquée par l'annonce du couple de sa volonté de se mettre en retrait de Buckingham et de passer davantage de temps en Amérique du Nord. S'exprimant dimanche devant la fondation caritative Sentebale, dont il est cofondateur, Harry, visiblement affecté, a déclaré que cette issue n'était pas celle qu'il avait désirée. "Notre espoir était de continuer à servir la reine, le Commonwealth et mes associations militaires sans financement public. Malheureusement cela n'était pas possible", a-t-il dit. "J'ai accepté cela en sachant que ça ne change pas qui je suis, ni mon engagement. Mais j'espère que cela vous aide à comprendre ce que cela implique, de prendre du recul par rapport à tout ce que j'ai toujours connu afin d'aller vers ce qui sera, je l'espère, une vie plus paisible", a-t-il poursuivi. Cette issue "m'apporte une grande tristesse", a ajouté Harry. "Le Royaume-Uni est ma maison et un endroit que j'aime. Cela ne changera jamais". (Michael Holden; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.